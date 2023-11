Handball-Teams aus Meerbusch TDL: Frauen schließen Hinrunde ab, Herren mit Gipfeltreffen

Mit ihrem Heimspiel am heutigen Samstagabend um 17.30 Uhr gegen den HSV Überruhr schließen die Handball-Damen des TuS TD 07 Lank ihre Hinrunde in der Regionalliga Niederrhein bereits ab. Lediglich das Spitzenspiel gegen den HC Gelpe/Strombach, das am 6. Januar nachgeholt wird, steht noch aus. Mit ihren bislang gezeigten Leistungen kann die Mannschaft von Trainerduo Jurek Tomasik/Silva Goebel zufrieden sein. Mit Ausnahme des Gipfeltreffens gegen den TB Wülfrath (21:22) haben sie alle übrigen zehn Spiele für sich entschieden. „Wir haben eine ziemlich hohe Basis, die reicht, um die meisten Gegner in dieser Liga zu bezwingen“, sagt Tomasik.