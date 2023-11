Handball-Teams aus Meerbusch TDL-Damen erfüllen Pflichtaufgabe souverän

Kurz nach dem Wechsel leisteten sie sich ihre einzige kleine Schwächephase. Bedingt durch technische Fehler der TDL-Damen konnten die Gastgeberinnen mehrere erfolgreiche Tempogegenstöße fahren und so auf 18:22 (38.) verkürzen. Danach schlossen die Lankerinnen ihre Angriffe aber wieder konsequenter ab und zogen in der Schlussphase dank eines 9:1-Laufs von 28:25 auf 37:26 davon. „Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet und am Ende auch in der Höhe verdient“, sagte Trainer Jurek Tomasik anschließend. Beste TDL-Werferinnen waren Joana Jeschke (8), Kira Schumacher (7), Kyra Mannheim (5/1), Lea Bluemke und Anna Kössl (je 4).