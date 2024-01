Handball in Meerbusch 27:27 – TDL-Damen erleiden kleinen Rückschlag

Zwang gelang ihnen direkt nach der Pause der Ausgleich (14:14/32.), doch das Fehlen von Kathrin Näckel, Maria Grimberg, Pauline Sirries und Anna Kössl machte sich weiter bemerkbar. „Wir haben in der Abwehr nicht die nötige Aggressivität gezeigt“, monierte Tomasik. So spielte sich St. Tönis erneut eine Zwei-Tore-Führung heraus, den es bis in die Schlussphase wahrte (26:24/55.). Die Lankerinnen kamen 90 Sekunden vor dem Ende durch die überragende Caro Schumacher, die zwölfmal traf, zum Ausgleich. Rabea Brüren hätte noch den Siegtreffer erzielen können, scheiterte aber freistehend an der gegnerischen Keeperin. „Wir haben uns viel zu viele technische Fehler erlaubt, dennoch ist der Punkt aufgrund der zweiten Hälfte verdient“, befand Tomasik.