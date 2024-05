Wohnen im Rheineck in Meerbusch GWH äußert sich zum monatelangen Ausfall des Aufzugs im Hochhaus

Monatelang war in einem siebenstöckigen Hochhaus der GWH am Badener Weg der Fahrstuhl ausgefallen. Darüber hatte unsere Redaktion am 8. Mai Kostenpflichtiger Inhalt berichtet. Etliche Bewohner hatten sich schriftlich an das Wohnungsbauunternehmen gewandt, ebenso wie ein Büdericher Sachverständiger, der diese unterstützte. Nachdem diese Anfragen unbeantwortet geblieben waren, hatte sich der Büderich hilfesuchend an unsere Redaktion gewandt, die am 2. Mai die GWH um Stellungnahme gebeten hatte. Am 4. Mai ging der Aufzug wieder in Betrieb. Nun äußert sich auch das Wohnungsbauunternehmen zu dem Vorfall und den Gründen für die lange Dauer des Ausfalls.