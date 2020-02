Wohnen : GWG übergibt geförderte Wohnungen in Osterath

Meerbusch Auf städtischem Gelände an der Insterburger Straße können Familien und Senioren preiswerten Wohnraum beziehen.

An der Insterburger Straße 18 in Osterath wurden am Donnerstag die Schlüssel für die ersten neuen Wohnungen an die Mieter übergeben. Familie Tumminello, die nun mit ihren Kindern von Strümp nach Osterath gezogen ist, freute sich jedenfalls über die schöne Wohnung in einem guten Umfeld. „Die Kinder können hier gut spielen“, sagt Tiziana Tumminello. Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GWG hat an dem Standort insgesamt 33 öffentlich geförderte Wohnungen gebaut. Nach den Plänen von Architekt Martin Sulke sind die Wohnungen barrierefrei, haben einen Balkon oder eine Terrasse und verfügen über Aufzüge.