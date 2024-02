Wohnen in Meerbusch GWG plant 120 neue Wohnungen in Lank

Vor zwei Jahren stellte die GWG Viersen ihre Pläne für die Modernisierung der Wohnsiedlung an der Eichendorffstraße in Lank vor. Nun informierte der Vorstand des Wohnungsbauunternehmens Michael Aach über den aktuellen Planungsstand. In Anlehnung an ein berühmtes Gedicht des romantischen Dichters Joseph von Eichendorff trägt das Bauprojekt den Namen „Klimaschutzsiedlung ‚Blaue Blume’“. Dafür soll in Lank eine Fläche von 10.000 Quadratmetern umgestaltet werden. Dort befinden sich derzeit vier Häuser aus den Baujahren 1951/1952 mit 53 Wohnungen. Der Gebäudezustand entspreche dem Alter der Bauten, erklärte Aach, sie werden daher abgerissen. Doch dafür benötige man genügend Zeit, für eine sozialgerechte Entmietung.