Soziales in Meerbusch GWG bietet provisorische Unterkunft für Geflüchtete

Annacker berichtet, dass die Containeranlage an der Kranenburger Straße 11 fertiggestellt sei. Die Stadt plant deshalb, Ende April die Bewohner aus der Turnhalle am Neusser Feldweg in Osterath in die neue Unterkunft zu verlegen. „Sollte sich herausstellen, dass in den vorhandenen Unterkünften nicht mehr ausreichend Platz zur Verfügung ist, müsste die Turnhalle erneut aktiviert werden“, kündigt die Stadt an.