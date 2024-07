Unterwegs in Meerbusch Guter Zulauf beim Rathausgartenfest

Es ist Ferienanfang in NRW, und deswegen ist im Zentrum von Büderich eigentlich nicht viel los. Nur wenige Fußgänger sind zu sehen, ein paar Autos fahren die Straße entlang. Doch kommt man dem Rathaus näher, füllt sich die Hauptstraße. An der Seite des Rathauses sind viele Fahrräder zu sehen, man hört spanische Gitarrenmusik und die Stimmen vieler sich unterhaltender Menschen. Denn es ist der erste Sonntag im Juli, und das bedeutet, am Meerbuscher Rathaus wird Gartenfest gefeiert.