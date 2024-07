Fest in Meerbusch Gute Stimmung beim Sommermarkt

Ein richtig schöner „Sommermarkt“ empfing am Sonntag die Besucher in Osterath. Zwar war der Beginn etwas schleppend, weil die Wetteraussichten ungewiss waren, doch um die Mittagszeit kam die Sonne heraus. Das war das Zeichen, sich in der Fußgängerzone und der Meerbuscher Straße umzusehen, Essen und Trinken zu genießen und Bekannte zu treffen.