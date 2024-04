Gastronomie in Meerbusch Gutbürgerliches im neuen „Landsknecht“

In wenigen Tagen, am 15. April, wird das Wirtshaus „Landsknecht“ wieder eröffnet. Auf der Speisekarte locken rheinische und fränkische Spezialitäten, aber auch Gemüse und Salate aus dem Garten, Fischspeisen und vegane oder vegetarische Gerichte. Das entspricht einem der Ansprüche, die Toni Link als „leidenschaftlicher Gastronom“ an sich selbst stellt.