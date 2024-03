Geschichte Das ist Meerbuschs neuestes Denkmal

Meerbuschs neuestes Denkmal steht in einer etwas vernachlässigten Umgebung. An den Seiten des Gebäudes sprießen die Brombeersträucher, es liegt Müll auf dem Kopfsteinpflaster und die angrenzende Brachfläche ist verwildert. Dennoch: Der Güterschuppen an der Ladestraße, unmittelbar am Osterather Bahnhof gelegen, ist ein wichtiger Zeuge der regionalen Wirtschafts- und Stadtgeschichte. Dafür wird er nun in die Denkmalliste der Stadt eingetragen.