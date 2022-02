Kinder in Meerbusch : Ein Kräuterbeet für die Adam-Riese-Grundschule

Büderich Das Hochbeet wurde von der Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“ finanziert. Beim Bepflanzen half das Grünflächenamt. Das Beet ergänzt das Schulprojekt „Gemüse Ackerdemie“, mit dem Kindern die Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln vermittelt werden soll.

(RP) Salbei, Minze, Oregano und verschiedene andere Kräuter wachsen und gedeihen ab sofort im neuen Hochbeet auf dem Schulhof der Adam-Riese-Grundschule an der Witzfeldstraße in Büderich. In einer Pflanzaktion konnten die Schülerinnen und Schüler der 3b unter Anleitung von Anna Hardenberg vom städtischen Grünflächenamt die aromatisch duftenden Pflänzchen in die Erde bringen.