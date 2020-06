Lockerungen : Grundschüler wieder im Klassenverband

Meerbusch Einige Eltern sehen die Lockerungen mit Sorge, die Kinder freuen sich auf das Wiedersehen. Beim Abschied der Viertklässler können die Eltern nicht dazukommen. Wie der Offene Ganztag organisiert wird, hängt von den Anmeldezahlen ab.

(stz/dpa) Meerbuschs Grundschulen unterrichten von heute an wieder im Klassenverband. In Osterath an der Eichendorff-Grundschule sieht Leiterin Martina Arntjen den Start positiv: „Die meisten Kinder freuen sich. Es ist wichtig, das Schuljahr zumindest halbwegs im Regelbetrieb abzuschließen“, sagt sie. „Es wäre sonst sehr belastend, mit so einer Unsicherheit in die Ferien zu gehen. Es ist gut für die Kinder und auch psychologisch gesehen der richtige Zeitpunkt.“