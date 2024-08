Ferien in Meerbusch Grundschüler bauen sich ihr Strandgefühl

Drei Wochen lang wurde über den Osterather Betreuungsverein (OBV) an der städtischen Grundschule Programm geboten. Der OBV ist Trägerverein sämtlicher Offener Ganztagsgrundschulen in Meerbusch. Unter dem Motto „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ gab es feuchtfröhlichen Badespaß an der Kemperallee. Bei 30 Grad konnten sich die Kinder in drei Pools erfrischen. Die Fantasie war beim Anfertigen von Kunstwerken für eine Ausstellung gefragt, zu der die Eltern eingeladen wurden. Auf Luftballons modellierten die jungen Künstler Gips und fertigten laut Ollmann mehrere kleine Globen und eine große Weltkugel an. Außerdem malten sie auf Plakaten, was sie glücklich macht. Auf den ersten drei Plätzen landeten: Familie, Haustiere und Gott.