Polizei in Meerbusch Grüner Range Rover gestohlen

(RP) Einen grünen Range Rover haben Autodiebe in der Zeit von Mittwochabend (15.05.), 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen (16.05.), 8 Uhr, an der Straße "Alter Kirchweg" in Büderich gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Geländewagen mit dem Kennzeichen KR-RQ 1271 mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Komfortfunktion ermöglichte es Dieben, das Fahrzeug zu öffnen und zu starten, ohne im Besitz der Autoschlüssel zu sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den Schlüssel entwenden zu müssen.