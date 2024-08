Mobilität in Meerbusch Grüne wollen schnell mehr Sicherheit für Radfahrer schaffen

Als Beispiele führen die Grünen an der Haltestelle Hoterheide „ein Gewirr an Sperrgittern an, die für Rollstühle und Kinderwagen ein echtes Hindernis“ seien. Ebenfalls in Osterath befinde sich an der Krefelder Straße/Westring ein Poller mitten im Weg. Soweit andere Baulastträger zuständig seien, möge die Stadt diese bitten, an der Umsetzung mitzuwirken.