Menschen in Meerbusch „Ich wünsche mir, dass die Arche überlebt“

Und so nahm die Geschichte der Arche ihren Lauf. „Es war ein interessantes Leben. Ich habe vier Kinder erzogen, einen Beruf erlernt und ausgeübt – und dann ganz neu angefangen. So etwas hatte ich nie geplant“, blickt die Jubilarin heute zurück. Durch ihre Verbindungen in die medizinische Welt erhielt sie auch vom Veterinäramt das Okay, auf ihrer neuen Fläche nicht nur das Pony der Tochter, sondern auch andere Tiere zu pflegen – damit ihre eigene Familie das Bauernhof-Erlebnis haben konnte, welches Miedel in ihrer Kindheit so genossen hatte. Bald standen auch Passanten vor der Tür, fragen, ob sie einen Blick auf die kleine Farm werfen dürften. „Zuerst war das sehr unorganisiert“, erinnert sich Miedel. „Wenn ich da war, war eben geöffnet.“ Sie arbeitete noch immer im Hauptberuf, ihr ganzer Lohn floss in die kleine Farm, vor allem der Mann war ihrer neuen Leidenschaft gegenüber skeptisch. „Ich erinnere mich noch an die erste größere Ausgabe: eine alte Baubude. Da haben alle Bekannten geholfen, ein Dach aus Teerpappe und ein künstliches Fachwerk herzustellen“, so die Arche-Gründerin. Von dort aus wuchs die Anlage, die heute wohl jedes Büdericher Kind kennt, Stall um Stall. Zu diesem Zeitpunkt kamen bereits regelmäßig Besucher in die Arche. Mit ihrer Farm nahm Miedel am Wettbewerb „Spielen in der Stadt“ des Landes Nordrhein-Westfalen teil – und gewann ein Preisgeld. „Da hat auch mein Mann eingesehen, dass hier etwas Großes entsteht – und mich immer tatkräftig unterstützt. Als er in Rente ging, wurde die Arche auch sein Leidenschaftsprojekt, er hat sehr viel gebaut, was heute noch steht“, so die Gründerin. Ohne ihn hätte es die Jugendfarm nicht gegeben.