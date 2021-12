Hohe Quote in Meerbusch : Großteil der Stadt-Belegschaft ist geimpft

Hohe Quote in Meerbusch

Meerbusch Mehr als 96 Prozent der Mitarbeiter in der Verwaltung haben sich immunisieren lassen. Eine Plakataktion soll auch bei der Bevölkerung die Impfbereitschaft steigern.

(RP) In der Verwaltung der Stadt Meerbusch sind inzwischen 96,3 Prozent der rund 700 Mitarbeitenden komplett geimpft. Das hat die Personalverwaltung jetzt im Rahmen der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz ermittelt. „Mich freut diese gute Zahl sehr. Das schenkt den Kolleginnen und Kollegen im Dienst und natürlich auch den Besuchern unserer Verwaltung ein höheres Maß an Sicherheit“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. „Zudem ist es gut, wenn wir als Verwaltung in Sachen Impfung verantwortungsvoll mit positivem Beispiel vorangehen.“