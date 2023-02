LANK-LATUM Großer Spaß mit kleinen Lanker Narren

Ein Hingucker waren auch die Igel, die einen aus Pappmaché geformten Igel auf einem Laubhügel mitführten. Das Thema Natur hatten zudem die Bienen aufgegriffen, die von ihren Lehrerinnen mit Imkerhut begleitet wurden. Alle Gruppen warfen fleißig Süßes in die Menge, das von den Kindern am Straßenrand eilig aufgehoben und in Beuteln verstaut wurde. Doch aufgepasst: „Schwatte Feddern, Jelve Föss, dä Rabenklass is unterwegs“ warnte die Klasse 3b. Das Spektakel machte so viel Freude, dass sich nach Ende des Zuges viele Zuschauer auf den Weg machten, um an anderer Stelle erneut den Umzug zu genießen. Andere verschwanden in weißen Zelten oder geöffneten Garagen, wo weiter gefeiert werden konnte. Oder nahmen die Gelegenheit wahr, bei der Feuerwehr ein Bier und eine Bratwurst zu verputzen.