Kultur in Meerbusch Großer Auftritt für die Kunst

Schon vor dem Betreten der Teloy-Mühle wird deutlich, dass die aktuelle Ausstellung im Rahmen der städtischen Ausstellungsreihe „MeerbuschKunst“ mit Arbeiten von Andreas Bee und Dejan Saric etwas ganz Besonderes ist. So ließ sich Andreas Bee von der vor dem Ausstellungsraum aufgestellten Splitterschutzzelle aus dem zweiten Weltkrieg als „Mahnmal gegen den Krieg“ inspirieren. Der Dozent der Kunstakademie Düsseldorf erklärt: „Den Bunker fand ich interessant, den Ausstellungsraum Mühle eher nicht, deshalb habe ich mich auf den Außenraum beschränkt.“ Und so ist auf dem Ein-Mann-Bunker ein Holzkörper ebenfalls als Relikt für eine Person platziert. Allerdings lässt der Holzkörper im Gegensatz zum Bunker Tageslicht in sein Inneres.