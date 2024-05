Märkte in Meerbusch Großer Andrang beim zweiten Feierabendmarkt

Die Betreiber der Foodtrucks hatten in den fünf Stunden, die sie öffnen durften, allerhand zu tun. Erst zum Ende hin ebbte der Zulauf an den Ständen etwas ab. „Meerbusch scheint ein gutes Pflaster zu sein. Ich war schon in Osterath zufrieden mit dem Geschäft, aber die zweite Auflage war nochmal deutlich besser“, sagte Daniel Scheffler. Der Renner an seinem „Daniels Diner“ seien die Pulled Pork-Sandwiches gewesen. Gülsah Cicek verkaufte an ihrem Stand diverse Poffertjes-Varianten. „Das gute Wetter macht sich bemerkbar. Wir konnten die Umsätze nochmal steigern“, sagte sie. Daniel Kluge, der an seinem Wagen Cocktails mixte – Caipirinha und Mai-Tai gingen am besten weg – war sich sicher, dass beim Abschlusstermin im Spätsommer das Deutsche Eck aus allen Nähten platzen wird. „Wenn sich herumspricht, was hier beim ersten Mal los war, wird es bestimmt nochmal voller.“ Bevor die „Meerbusch schmeckt“-Reihe am 3. September in Büderich endet, kann zuvor noch am 11. Juni auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum und am 2. Juli ein zweites Mal rund um die Hochstraße in Osterath nach Herzenslust geschlemmt werden.