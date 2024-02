Musikunterricht in Meerbusch Großer Andrang beim Schnuppertag der Musikschule Meerbusch

Bei Cathrin Pohl konnten die Kinder die Querflöte ausprobieren. Damit diese nicht den Mut verlieren, spielte die Lehrerin zunächst eine Melodie vor, die aber nur die Eltern erkannten: „Eine Insel mit zwei Bergen“, die Titelmelodie von Jim Knopf. Er ist offensichtlich heute nicht mehr so populär wie früher. Der siebenjährige Liam schien an der Querflöte interessiert zu sein. Er kommt aus einer musikalischen Familie mit sechs Jungen. Er selber spielt schon Klavier, will aber noch ein zweites Instrument erlernen. „Bei uns sitzt jeden Tag einer am Klavier und die Freunde singen und musizieren dazu“, erzählte Mutter Rompelberg. Gemeinsames Musizieren sei bei ihnen selbstverständlich und mache viel Spaß. Liam möchte aber noch Schlagzeug und Gitarre kennenlernen, ehe er sich entscheidet. Werner Kiefaber stellte die Gitarre vor. Mit den Fingern die Saiten zu zupfen, schien gar nicht so schwierig zu sein. Die achtjährige Isabella konnte mit Kiefabers Hilfe schon „Bruder Jakob“ spielen und strahlte. Im Nachbarzimmer präsentierte Chie Fujii Klavier und Flügel, die begehrtesten Instrumenten. „Hier haben wir leider eine lange Warteliste“, bedauerte Leiterin Burbulla.