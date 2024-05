Sport, Gemeinschaft und Austausch am Mai-Feiertag Großer Andrang beim Osterather Parkfest

Der Verein „Meerbusch hilft“ präsentierte an seinem Stand das Mahnmal „Barwinka“. Der vom Beschuss gezeichnete Krankenwagen machte auf den inzwischen seit mehr als zwei Jahre dauernden Krieg in der Ukraine und das Leid der Menschen in der dortigen Region aufmerksam. „Viele Menschen sind bei diesem Thema mittlerweile abgestumpft. Mit dem zerschossenen Wagen wird der Krieg erleb- sowie begreifbarer gemacht und dadurch wieder in Erinnerung gerufen“, sagte der Vereinsvorsitzende Dirk Thorand, für den neben dem Einsammeln von Spendengeldern für die Menschen in der Ukraine die direkte Kommunikation mit den Anwesenden im Fokus stand. „Durch Gespräche können wir über unsere Arbeit informieren und den einen oder anderen dazu bewegen, uns nicht nur finanziell, sondern auch mit Taten zu unterstützen“, sagte er.