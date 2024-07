Caravan Center in Strümp Wohnmobile in Meerbusch sind sehr gefragt

Vor gut sechs Jahren entschlossen sie sich dazu, ihre Passion zum Beruf zu machen, und übernahmen aus den Händen von Johannes Schumacher das Caravan Center in Osterath. Den Firmensitz verlagerte das Ehepaar Birgels Anfang 2021 an die Fritz-Wendt-Straße 11 in Strümp. „Am alten Platz wollte Lidl eine Filiale eröffnen, daraus ist allerdings nichts geworden. Mit dem neuen Standort bin ich dennoch sehr glücklich, weil er direkt neben meinem anderen Betrieb liegt“, sagt Markus Birgels, der zusätzlich ein Busreiseunternehmen führt.