Weihnachtszeit in Meerbusch : Virtueller Wunschbaum erfüllt Kinderträume

Meerbusch Die Gesellschaft Kinderblick betreibt drei Groß-Tagespflege-Einrichtungen in Meerbusch. Demnächst kommt eine weitere in Lank hinzu. Derzeit vernetzt Kinderblick Schenkende und Wünschende virtuell.

Weihnachten ohne Geschenke, das wäre für Kinder ein trauriger Tag. Doch nicht alle Wünsche, die auf dem Wunschzettel stehen, können auch erfüllt werden. In manchen Familien fehlt es einfach an den notwendigen finanziellen Mitteln, um ein sehnlichst gewünschtes Geschenk zu kaufen. „Wir möchten mit einem virtuellen Wunschbaum allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, einen Weihnachtswunsch erfüllt zu bekommen“, sagen Nathalie Ries und Andrea Grassmug, Geschäftsführerinnen der Kinderblick gGmbH.

Die Gesellschaft betreibt neun Groß-Tagespflege-Einrichtungen, davon drei in Meerbusch. Demnächst kommt eine weitere in Lank hinzu. „Unser Herzenswunsch ist es, Kinderaugen leuchten zu sehen“, ergänzen sie. Daher kamen sie auf die Idee, Schenkende und Wünschende virtuell zu vernetzen.

Konkret funktioniert das so, dass diejenigen, die sich etwas wünschen und diejenigen, die einen Kinderwunsch erfüllen möchten, auf die Homepage www.kinderblick.info/wunschbaum gehen. Dort muss man dann seine Daten und den Wunsch eintragen, was meist mit ein paar netten Sätzen passiert. Wie: „Maxi Sophie ist 13 Jahre alt. Ich möchte ihr einen besonderen Wunsch erfüllen, weil sie die letzten Jahre echt viel zurückstecken musste. Sie lackiert sich gern die Nägel, und sie wünscht sich einmal richtig schönen Nagellack. Und was sie schon immer haben wollte, ist ein Lockenstab. Ich habe leider das Geld nicht dazu, da ich alleinerziehend bin.“

Angesprochen sind alle Kinder und deren Eltern, die finanziell nicht in der Lage sind, den Weihnachtswunsch ihres Kindes zu erfüllen oder die entsprechenden Lebensmittel zu besorgen, um ein schönes Fest mit ihren Kindern zu feiern. So wünscht sich eine weitere alleinerziehende Mutter für ihre zwei Töchter neben einer Tonie-Figur einen Lebensmittelgutschein für das Weihnachtsessen.

Der Wunsch sollte nicht teurer als 50 Euro sein, er kann aber durchaus auch aus einer praktischen Leistung bestehen. „So hat beispielsweise der Vater eines der Kinder aus der Großtagespflege in Osterath, der Handwerker ist, als Wunscherfüllung ein Kinderzimmer gestrichen“, erzählt Ries. Da es sich um einen virtuellen Wunschbaum handelt, müssen Schenkende und Kinder jedoch nicht in einem Ort wohnen, sondern die Päckchen werden per Post zugestellt. So gibt es auch Menschen aus Bayern oder Berlin, die sich an der Aktion beteiligen. „Weihnachten bedeutet für uns, Licht und Freude in die Welt zu tragen“, sagt Ries. Eine Garantie, dass ein Wunsch erfüllt wird, gibt es nicht. Sie hofft aber, dass viele Menschen großzügig sind und ein Weihnachtspäckchen packen. Der Wunschbaum ist bis zum 26. Dezember online.