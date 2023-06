Geschichte in Meerbusch Die Geschichte jüdischer Familien als Comic

Er bestritt beim Projekttag einen von insgesamt vier Workshops für die Schüler unter dem Motto „Erinnerung lernen – Tracks of Memory“. Mit den Möglichkeiten einer Erinnerungskultur in deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaften beschäftigte sich der Workshop von Matthias Richter von der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Die Landeshauptstadt ist seit dem Krieg in der Ukraine eine Städtepartnerschaft mit Czernowitz eingegangen. Um junges jüdisches Leben in Deutschland ging es in einem Workshop von Katja Kuklinski. In der Sporthalle gab es einen Workshop mit Makkabi Deutschland, dem Verband der jüdischen Sportvereine. Drei Bildungsreferenten hatten für die Schüler sportliche Spiele mit Quizfragen zur jüdischen Geschichte und Kultur kombiniert. Mit einer Mini-Maccabiah bietet der Verband Schulen, Vereinen und Jugendeinrichtungen integrative Projekte an.