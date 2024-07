Sportlerin aus Meerbusch Golf-Talent Antonia Steiner holt bei Team-EM Silbermedaille

Am Ende kullerten bei Antonia Steiner die Tränen. In einem dramatischen Finale hatte das Golf-Talent aus Strümp bei der Mannschafts-Europameisterschaft in Göteborg mit der deutschen Mädchen-Auswahl unglücklich den Kürzeren gezogen. 2,5 zu 4,5 hieß es am Ende gegen England. „Wir waren so knapp davor, den Titel zu holen. Deshalb waren wir alle im ersten Moment sehr enttäuscht“, sagte die 16-Jährige. Mit ein wenig Abstand überwog bei ihr jedoch der Stolz, denn mit Ausnahme des finalen Einzels war sie in allen Partien ungeschlagen geblieben. „Mit meinen gezeigten Leistungen bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden“, sagte Steiner.