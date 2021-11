Klimaschutz in Meerbusch : Mehr Vorgärten sollen blühen

Meerbusch Bürger können viel zum Klimaschutz beitragen. Stadt und Kreis setzen weniger auf Vorgaben und Verbote, sondern geben positive Anreize. In Meerbusch wurden die schönsten Vorgärten prämiert. Der Rhein-Kreis gibt Klimabäume ab.

Trostlose Schotter- und Steingärten waren schon oft Thema in der Meerbuscher Politik. Denn was so mancher Hausbesitzer praktisch und schön findet, ist für Naturschützer eine Katastrophe. Gerade im Sommer speichern versiegelte Flächen die Hitze und sind schlecht fürs Stadtklima. Die Stadt will dem Trend zu Schotter und Kies im Garten aber nicht allein mit den begrenzten Mitteln der Bauordnung begegnen. Sowieso: Verbieten lassen sich die Steingärten kaum. Verwaltung und Politik setzen vielmehr auf die Akzeptanz und das gestiegene Umweltbewusstsein der Bürger.

„Wir wollen nicht drohen, sondern Freude an einem bunten und lebendigen Vorgarten wecken“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs, der einen entsprechenden Wettbewerb initiiert hat. Nun wurden die Gewinner im Rathausgarten in Büderich ausgezeichnet: Kerstin Hecker aus Strümp, Sabine Hüsgen aus Bösinghoven, Ariane Jeckel aus Lank-Latum sowie Rebecca, Stephan und Luisa Haag aus Büderich. Sie alle sind Besitzer von „Meerbuschs Vorgärten des Jahres 2021“. Den Wettbewerb hatte die Stadt im Mai erstmals ausgeschrieben, um Vorgärten auszuzeichnen, die durch Artenvielfalt, Insektenfreundlichkeit und Naturnähe überzeugen. Bis Mitte September konnten Bewerber in ihrem Vorgarten die verschiedensten Blühphasen des Sommers fotografieren, einreichen und ihre individuelle Gartengestaltung kurz beschreiben.

Insgesamt 50 Bewerbungen aus allen Stadtteilen waren bis Mitte September eingegangen. Neben den vier Hauptgewinnern wurden weitere elf Vorgärten mit Trostpreisen belohnt. Michael Betsch, als Fachbereichsleiter unter anderem für die städtischen Grünflächen verantwortlich, und seine Kollegin Anna Hardenberg hatten als Jury die schönsten Gärten ausgewählt. „Die vier großen Meerbuscher Gartencenter Bogie, Wantikow, Selders und Jentjens haben unseren Wettbewerb spontan unterstützt und die Aktion mit beworben“, berichtet Stadtsprecher und Initiator Michael Gorgs. So konnten die vier Gewinner neben einer Urkunde und einem Blumenstrauß auch je einen Einkaufsgutschein im Wert von jeweils 250 Euro entgegennehmen. „Meine Nachbarn, die große Freude an unserem Vorgarten haben, haben mich gedrängt, dass ich unbedingt an dem Wettbewerb teilnehmen müsste“, berichtet Kerstin Hecker. Prächtige Schwertlilien und dauerblühendes Johanniskraut locken bei ihr die Insekten an. Familie Haag, die im Neubaugebiet Am Gutshof in Büderich ein Eigenheim gebaut hat, setzt auf bunte Blütenvielfalt. „Gerade bei großer Hitze im Sommer ist so ein Garten, in dem es summt und brummt, herrlich“, sagt Rebecca Haag. Sabine Hüsgen hat ihren Garten am Ortsrand von Bösinghoven passend zum Haus von Grund auf neu gestaltet. Viele Insekten und Vögel finden bei ihr Unterschlupf und Nahrung. „Als wir unser Haus kauften, stand rundherum fast nichts. Jetzt ist daraus ein kleines Paradies geworden“, erzählt die Künstlerin.