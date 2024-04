Wohnen in Meerbusch “Wir hatten gedacht, wir rennen offene Türen ein“

In den beiden Rheingemeinden waren in den vergangenen Wochen und Monaten die Wellen der Empörung hochgeschwappt. Bürger und Politiker hatten sich intensiv und zum Teil auch hitzig über Sinn und Zweck einer möglichen Gestaltungssatzung auseinandergesetzt. Die Rheinische Post hatte daher Bürger, Politiker und Vertreter der Verwaltung zur Mobilen Redaktion auf den Platz vor der Alten Schule in Nierst eingeladen. Das Ziel: Abseits von Ausschusssitzungen und Bürgerversammlungen gemeinsam eine gute Gesprächsebene finden. Und die Beteiligten nahmen das Angebot gerne an.