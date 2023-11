Verkehr in Meerbusch Mehr Hinweise auf Tempo 30 für die Kaarster Straße

Der Initiator des Bürgerantrags erklärte den Mitgliedern des Klima-, Umwelt- und Bauausschusses die Lage vor Ort: Die Kaarster Straße wird als Weg zur Kita und zur Schule genutzt. Bei den Politikern und der Verwaltung stieß der Antrag auf großes Verständnis. Die Parteien stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, so genannte Dialog-Displays für einige Wochen dort zu installieren, um die Verkehrsteilnehmer auf den sensiblen Bereich hinzuweisen. Da sich die Wirkung solcher Displays erfahrungsgemäß abnutze, sei es sinnvoller sie nur vorübergehend aufzustellen und dies später zu wiederholen, erklärte Daniel Hartenstein, zuständig für den Bereich Straßen und Kanäle. Außerdem wird die Verwaltung den Rhein-Kreis Neuss bitten, an der Kaarster Straße Verkehrsüberwachungen durchzuführen. Bauliche Maßnahmen dagegen würden erst bei einer Sanierung oder Erneuerung der Fahrbahn in Betracht gezogen.