Serie Historisches aus Meerbusch Geldscheine über zehn Milliarden Mark

Über Jahrhunderte machten sich die jeweiligen Priore des Klosters Meer auf die beschwerliche Reise nach Königswinter. Dort lag das ansehnliche Weingut des Klosters, auf welches die Meerer Offiziellen stets ein wachsames Auge hatten. Als Belohnung für den mehrtägigen Weg über den Rhein winkten ein paar gute Tage und vor allem gutes Essen mit einem leckeren Tropfen Klosterwein. Kurios sind dagegen Informationen über Brände, die den Hof Ende des 17. Jahrhunderts heimsuchten. In der Folge wurden zur Unterstützung ganze Baumstämme aus den Büdericher Waldungen nach Königswinter verschifft und selbst das neue Hoftor wurde im Kloster Meer gefertigt. Die ganze Geschichte ist im gerade erschienenen Meerbuscher Geschichtsheft Nummer 40 nachzulesen. Ebenfalls aus der Feder von Mike Kunze stammen Aufsätze über die Sedanfeste zur Erinnerung an die siegreiche Schlacht von 1870 und eine Dokumentation „Spuren jüdischen Lebens in Meerbusch“.