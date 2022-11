Büderich : Geschichte über „eine Göttin im Advent“

Alizée Korte präsentiert ihr neues Buch, das auch im Meerbuscher Fachhandel erhältlich ist. In dem Roman spricht die Autorin in erster Linie Frauen an. Foto: Korte

Büderich Die Büdericher Autorin Alizée Korte hat ihren dritten Roman veröffentlicht. Es geht um Herausforderungen in der Vorweihnachtszeit. Die Hauptfiguren sind die angehende Journalistin Vika und Etienne, ein Karatelehrer im Rollstuhl

Advent in Heidelberg: In dieser Stimmung im Freundeskreis spielt der Roman von Alizée Korte. „Eine Göttin im Advent“ lautet der Titel des dritten Romans der in Büderich lebenden Autorin. 1971 geboren, wuchs sie in Hamburg auf, studierte Philosophie und Politische Wissenschaft in Heidelberg und in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires: „In den Semesterferien führten mich ausgiebige Reisen unter anderem nach Japan.“ Um diese Reisen finanzieren zu können, veröffentliche sie unter verschiedenen Pseudonymen zahlreiche Kurzgeschichten und Erzählungen und war außerdem als Journalistin tätig.

Heute ist Korte hauptberuflich in der Fachwelt rund um Medien, Marketing, Werbung und Internet zuhause. Für Japan begeistert sie sich nach wie vor und schreibt, so oft es Familie und Vollzeitjob zulassen. In „Eine Göttin im Advent“ dreht sich alles um die angehende Radiojournalistin Vika und Etienne, einen attraktiven Karatelehrer im Rollstuhl. Sie sind zusammengezogen und planen eine gemeinsame Adventsparty, um ihre Freundeskreise einander näher zu bringen. Die Gefühlswelt der Partner allerdings gerät in Aufruhr, als Etiennes Ex-Freundin Sandrine eine Autopanne in der Nähe hat und er die beeindruckende Filmkünstlerin mit nach Hause bringt. Die auf den ersten Blick simple Dreiecksgeschichte geht in Wirklichkeit tiefer. Sie ist eine Auseinandersetzung mit frühen Prägungen und vergangenen Verletzungen.

info Autorin lebt seit 2006 in Meerbusch Buch Der 315 Seiten umfassende Liebesroman „Eine Göttin im Advent“ ist für 14,99 Euro auch im Meerbuscher Buchhandel erhältlich. Die Hauptfiguren sind Vika und Etienne, die bereits in den vorherigen beiden Romanen der Autorin auftauchten. Autorin Alizée Korte wurde 1971 geboren und wuchs in Hamburg auf. Seit 2006 lebt sie mit ihrer Familie in Meerbusch. Weitere Infos unter alizeekorte.de.

Alizée Korte erklärt: „Es gibt nicht nur die eine große Liebe. Meist haben wir früher schon geliebt, wurden geliebt und haben Erfahrungen gemacht, die uns für weitere Beziehungen prägen – nicht immer im negativen Sinne.“ Aber es geht auch um Herausforderungen in der Vorweihnachtszeit, beispielsweise um den zu dieser Zeit blühenden illegalen Tierhandel. Vika setzt alles daran, um über das Leid illegal gezüchteter Tiere aufzuklären. Alizée Korte hat mit der in der Buchbranche bekannten Frauenbuchlektorin Jil Aimée Bayer zusammengearbeitet: „Ich bin sehr froh über diese Zusammenarbeit. Sie betreut auch Verlagsautorinnen in diesem Genre und bringt entsprechende Erfahrung mit.“

„Eine Göttin im Advent“ wurde bereits vor der Veröffentlichung mit dem Qindie-Siegel für besondere Qualität im verlagsunabhängigen Publizieren ausgezeichnet. Das Feedback der Testleserinnen ist durchweg positiv. Autorin Sarah Fender sagt beispielsweise: „Die Welt braucht mehr Adventsgeschichten wie diese.“ Zudem sind Kommentare wie der von Autorenkollegin Sabine Nagel zu lesen: „Das ist eine temporeiche, intelligent erzählte Handlung mit tiefgründigen Charakteren, feinem Humor und einer Prise Vorweihnachtszauber.“