Handel in Meerbusch : Laden mit Hanfprodukten eröffnet in Büderich

Büderich In Düsseldorf gibt es bereits zwei Filialen, Anfang Dezember startet der Laden an der Dorfstraße mit dem Verkauf von Kosmetik, Tees und Lebensmitteln.

(RP) Am Samstag, 5. Dezember, eröffnet der Hanf- und CBD-Store Hempiness im Stadtzentrum Büderich. In der Dorfstraße 32a können Kunden auf einer Fläche von 62 Quadratmetern künftig Kosmetik, Tees und Lebensmittel auf Hanfbasis kaufen. Im Sortiment seien beispielsweise hochwertige Öle und Hanfblütentees sowie verschiedene Fairtrade-Kaffeesorten mit Hanfzusatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Spezielle Produkte gebe es auch für Vierbeiner und Sportler. Das Geschäft in Büderich wird von Marco Bernsdorf geführt, der zwei bis drei Mitarbeiter beschäftigen wird.