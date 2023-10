31 Jahre nach Mord in Meerbusch Lebenslang für den Maisfeld-Mörder

Am fraglichen Sommerabend war Sigrid C. aus Düsseldorf kommend am Meerbuscher Rheindeich spazieren gegangen, als sie ihrem Mörder begegnete. Nach den Erkenntnissen der Polizei zerrte dieser sie vom Weg aus in ein Maisfeld, wo er sie bis zur Bewusstlosigkeit würgte, teilweise entkleidete und schließlich mit 13 Messerstichen und einem Schnitt durch den Hals tötete.