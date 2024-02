Menschen aus Meerbusch Sammler von besonderen Killepitsch-Flaschen

Info

Geschichte des Begriffs Die Bezeichnung ist im zweiten Weltkrieg entstanden. Die bekannten Brauchtums-Düsseldorfer Hans Müller-Schlösser und Willi Busch saßen während einer der Bombardierungen im Luftschutzbunker zusammen. Willi Busch meinte: „Wenn da so wider jeht, dann donn`se he noch kille“. Und Schlösser antwortete: „Äwwer nit, eh‘ mer zwei noch ne Lecker jepitscht hant. Koome meer he heil erus, date ons nit kille, dann brau ech dech ö Schaubäuke, do kannste von mech us ‚Killepitsch‘ nenne“.

Herstellung Der Kräuterlikör mit 42 Volumenprozent Alkohol wird seit 2005 in einer gläsernen Fabrik im Düsseldorfer Medienhafen von der Likörfabrik Peter Busch produziert.