Kultur in Meerbusch Gemma’s Ballett zeigt „Speed Dating“

Mit zwei Aufführungen am Samstag und Sonntag in der Rudolf-Steiner-Schule in Düsseldorf-Gerresheim meldet sich „Gemma’s Ballett“ vor einem großen Publikum zurück. Das Programm „Speed Dating“ unterscheidet sich von früheren Vorstellungen. „In den Jahren vor Corona haben wir immer ein abendfüllendes Märchen konzipiert“, erzählt Gemma Brenninkmeijer. „Dann gab es zwei Jahre Stillstand. Im vorigen Jahr ging es zwar wieder richtig los in unserer Schule, aber dennoch waren es zunächst unsichere Zeiten. Ein gesamtes Märchen zu ersinnen und bühnenreif einzustudieren, mitsamt Choreografien und Musikauswahl, das wäre nicht zu stemmen gewesen.“ Die dann gefundene Lösung erwies sich als glückliche Wahl. Der Name „Speed Dating“ trifft es genau, sagt sie. „Innerhalb kürzester Zeit haben wir die Tänze ausgesucht und geprobt. Neue und ältere, eine bunte Mischung, die wir nach Herzenslust zusammenstellen konnten. Das war sehr reizvoll.“ Diese freie Form gefiel ihr gut. „Ich musste mich nicht in einen festen Rahmen pressen lassen. Auch konnte ich Stücke auswählen, die ich immer schon mal machen wollte, die aber nicht in ein Märchen passten.“