Nach Brandanschlag auf Osterather Kirche „Wir vermuten einen kirchenfeindlichen Hintergrund“

Rund drei Monate sind seit dem großen Schock für die katholische Gemeinde in Osterath vergangen. In der Nacht zum achten August hat ein bislang unbekannter Täter versucht, Feuer an der Kirche St. Nikolaus zu legen. Inzwischen ist die Kirche wieder geöffnet, die Tür, die durch den Brand beschädigt worden war, befindet sich in Reparatur. Die Angst vor einer weiteren Tat sitzt aber noch tief bei den Osterather Christen.