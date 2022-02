Service in Meerbusch : In Bovert ist wieder ein Geldautomat

Bovert Der Automat im Edeka-Markt war im vergangenen Jahr gesprengt worden. Knapp fünf Monate später wurde nun ein neuer Automat der Sparkasse Neuss installiert.

(RP) Im Oktober vergangenen Jahres haben bisher unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkasse Neuss im Edeka-Markt in Bovert an der Gottlieb-Daimler-Straße zerstört. Jetzt – knapp fünf Monate später – konnte das Geldinstitut am selben Standort ein neues Gerät in Betrieb nehmen. „Von den derzeit weltweiten Lieferproblemen sind auch Geldautomaten betroffen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir der Bevölkerung in Bovert und Osterath endlich wieder einen Geldautomaten zur Verfügung stellen können“, sagt Stephan Meiser, Unternehmenssprecher der Sparkasse.