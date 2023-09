Kinderbetreuung in Meerbusch Stadt geht gegen leere Kita-Gruppen vor

Seit drei Jahren läuft der Betrieb in der 2020 errichteten Kindertagesstätte „Rheinräuber“ am Laacher Weg in Büderich. Anstatt wie ursprünglich geplant in sechs Gruppen werden die Kinder dort jedoch nur in drei Gruppen betreut – Grund dafür ist der Personalmangel. Da in Büderich aber dringend Kita-Plätze gebraucht werden und zudem ein Zuschuss für die Investitionskosten seitens des Landes von der Inbetriebnahme aller Plätze abhängt, wird die Stadt nun handeln. Wie der Jugendhilfeausschuss nun entschieden hat, soll die Stadt die drei leerstehenden Kita-Gruppen am Laacher Weg selbst übernehmen oder an einen freien Träger vergeben – das städtische Gebäude, in dem die Kita Rheinräuber untergebracht wird, wird dann gemeinsam von zwei Einrichtungen genutzt.