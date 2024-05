Unterbringung von Geflüchteten in Meerbusch Geflüchtete verlassen Turnhalle und ziehen an den Krähenacker

Derzeit leben 584 geflüchtete Menschen in den städtischen Unterkünften und Privatwohnungen. Bei den Herkunftsländern liegt Syrien mit 120 Personen an der Spitze, gefolgt von der Ukraine mit 68 Personen und der Türkei mit 59 Personen. Die Unterkunft Am Sonnengarten in Büderich ist derzeit voll belegt. Die Einrichtung an der Cranachstraße, ebenfalls in Büderich, ist sogar überbelegt: Statt den dort vorgesehenen 90 Personen leben dort 102 Personen. Noch 38 freie Plätze gibt es an der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule an der Fröblstraße in Osterath. Auch am Hülsenbuschweg in Büderich sind noch freie Plätze vorhanden. Allerdings nutzt die Stadt dort auch Räume für die Unterbringung von Obdachlosen.