Meerbusch Orthodoxes Weihnachten in Büderich

Mutter, Sohn und Oma sind seit dem 5. März 2022 in Deutschland. Als der Krieg am 24. Februar ausbrach, wohnten die drei mit den Tieren in einem Hochhaus in Kiew in der neunten Etage. Vlad besuchte eine deutsch-ukrainische Schule und Wirtschaftsökonomin Julia arbeitete für eine Versicherung und half, da sie sehr gutes Deutsch spricht, als Repetitorin in Vlads Schule aus. Nur die Oma war schon in der Heimat gesundheitlich angeschlagen. „Das war unser großes Problem, als die Bomben einschlugen und wir bei jedem Alarm in den Keller mussten“, sagt Julia Bukareva. Mit der kranken Großmutter waren sie nicht schnell genug aus der neunten Etage im Keller in Sicherheit. Nachbarn boten ihre Wohnung im Erdgeschoss an, damit sie schneller Schutz suchen konnten. „Aber die Angst blieb, Ausgangssperren, Raketenangriffe. Das Leben war eine Hölle und wir hatten Todesangst“, sagt Julia traurig. Schweren Herzens machen sie sich nur mit einem Rucksack bepackt und den Tieren im Schlepptau auf den Weg zum Bahnhof, um zu fliehen. „Ich kam mir vor wie in einem alten Kriegsfilm aus dem Fernsehen“, sagt Julia. Aber das, was die drei erlebten, war grausame Realität. Auf dem Bahnhof verloren sie zwischenzeitlich ihre Mutter, wurden vom Militär kontrolliert und fanden schließlich, als alle im Waggon waren, keinen Sitzplatz.