Pogromnacht jährt sich zum 83. Mal : Gedenkstunde zur Pogromnacht

Das jüdische Mahnmal des Künstlers Christoph Willemsen Wiegmann in Lank Foto: RP/Stadt Meerbusch

Meerbusch (RP) In der Nacht zum 9. November 1938 wurden überall in Deutschland Juden drangsaliert, misshandelt und ermordet. Jüdische Kulturstätten wurden zerstört, jüdische Geschäfte gingen in Flammen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

2021 jähren sich die schrecklichen Ereignisse der später sogenannten Reichspogromnacht zum 83. Mal. Aus diesem Anlass richtet die Stadt Meerbusch am Dienstag, 9. November, um 18.30 Uhr am Mahnmal an der Kemperallee in Lank-Latum wieder eine öffentliche Gedenkstunde aus.

Die Botschaft des Abends richtet sich an alle Meerbuscher: „Wir setzen gemeinsam wieder ein Zeichen gegen das Vergessen, aber auch für Toleranz und Menschlichkeit in unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Christian Bommers, der auch die Gedenkrede hält. Für die musikalische Begleitung sorgen Musiker der Städtischen Musikschule Meerbusch. Anne Burbulla und Miriam Erkens vom Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung tragen Texte vor.