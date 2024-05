Familien in Meerbusch Betreuung in den Kitas wird teurer

Eltern, deren Kind eine Kindertagesstätte in Meerbusch besucht, müssen für den Kita-Platz künftig wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Die Politiker des Ausschusses für Schule und Sport haben dafür gestimmt, die Beiträge für die Betreuung in Kindergärten, bei Tagesmüttern und -vätern und im offenen Ganztag um 7,5 Prozent zu erhöhen. Damit soll zumindest ein Teil der Verteuerung abgefangen werden, die in diesem Bereich für die Stadt unter anderem wegen der steigenden Personalkosten anfällt.