Meerbusch Gaffer filmen Einsatz der Feuerwehr

Am Dienstagnachmittag, 9. Januar, wurde die Feuerwehr Meerbusch zu einem Unfall auf der A52 gerufen. Dabei waren Fahrzeuge beschädigt, aber keine Personen verletzt worden. Während der Aufräumarbeiten wurden zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Die Feuerwehrleute beobachten, dass mehrere Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbeifuhren und das Geschehen filmten. Die Feuerwehr appelliiert daher an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein, die Rettungskärfte in solchen Situationen nicht zu behindern und vom Gaffen abzusehen. „Die Aufnahme von Unfallgeschehen ist nicht nur unethisch, sondern kann auch die Arbeit der Einsatzkräfte erschweren. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Betroffenen zu respektieren und die Arbeit der Rettungskräfte nicht zu beeinträchtigen“, so ein Feuerwehrsprecher. Ein Dank geht hingegen an die Autofahrer, die eine Rettungsgasse zum Unfall gebildet hatten.