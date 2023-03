Meerbusch Gastwirte beteiligen sich bei der Messe ProWein

So lädt Sternekoch Anthony Sarpong von Freitag bis Dienstag (17.-21. März) jeweils ab 18 Uhr zur „Schatzsuche“ in sein Restaurant Anthonys Kitchen an die Moerser Straße ein. Sarpong und sein Team bereiten ein Fünf-Gang-Menü vor und präsentieren dazu Weine aus zwei Regionen: dem Kraichgau in Baden-Württemberg und Schützen am Gebirge in Österreich. Infos unter Telefon 02132 9851425; info@anthonys.kitchen.