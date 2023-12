Advent in Meerbusch Mit Gänsegyros und Glühwein in den Advent

Die Lichter leuchten, die Buden sind geschmückt und der Duft von Glühwein zieht über den Platz An St. Franziskus. Auch in diesem Jahr hat die Interessengemeinschaft „Kleene Strömper“ am ersten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Einen Höhepunkt gab es gleich zu Beginn: die Kölner Kultband „Die Räuber“ gastierte am Freitagabend beim traditionellen Lichterfest. Auf dem proppevollen Platz heizten die Musiker den Besuchern ein, was auch dringend notwendig war, denn die kalten Temperaturen ließen so manche Füße am Boden festfrieren. Der einzige Glühweinstand war dicht umlagert und konnte den Bedarf nur mühsam befriedigen. So musste sich das Publikum mit Schunkeln zu Karnvalshits und Mitswingen zu Weihnachtsliedern warm feiern.