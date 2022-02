Unfall in Meerbusch : Senior fährt Fußgängerin beim Abbiegen an

Senior fährt Fußgängerin beim Abbiegen an

Unfall in Meerbusch

Büderich Am Mittwochabend hat ein Autofahrer beim Abbiegen eine 63-jährige Fußgängerin angefahren. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

(RP) Am Mittwoch, 23. Februar gegen kurz vor 20 Uhr, ereignete sich an der Dorfstraße /Ecke Poststraße in Büderich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Fußgängerin verletzt wurde.