Sport in Meerbusch FC Büderich stellt Weichen für die kommende Saison

Der Aufsteiger hatte sich damals von Oliver Seibert getrennt, nachdem sich dieser im Kellerduell in Mülheim einen Kopfstoß gegen den Sportlichen Leiter des Gegners erlaubt hatte. Unter Siebenbach zeigte die Formkurve der Büdericher sofort nach oben. Zwar gingen die ersten drei Partien unter seiner Regie verloren, doch nach dem Heimerfolg gegen den VfB Homberg (2:0) sind die Büdericher nicht mehr zu stoppen. Mit neun Siegen aus den zurückliegenden zehn Spielen katapultierten sie sich vom letzten auf den siebten Platz. Die Rückrundentabelle führen sie mit 21 Punkten aktuell sogar an. „Ich war auch nach der zwischenzeitlichen Negativserie immer von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Dass es allerdings so schnell geht, uns aus der Gefahrenzone zu befreien und wir acht Spieltage vor Schluss so gut wie gerettet sind, hätte ich nicht zu träumen gewagt. An diesem Erfolg hat Sebastian einen großen Anteil“, unterstreicht Niesen.