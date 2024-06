Europameisterschaft 2024 in Meerbusch So blicken die Trainer auf die EM

Dass die DFB-Auswahl von vielen derzeit so kritisch gesehen wird, kann er nicht verstehen. „Ich verfolge die deutsche Mannschaft bewusst seit 1986 – und sie hat seitdem fast immer überzeugt. Auch wenn die letzten drei Turniere selbstredend alle nicht gut waren, hätte ich mir auf Grund der erfolgreichen Historie mehr Loyalität gewünscht.“ In seinen Augen sei das schlechte Abschneiden in der jüngsten Vergangenheit auch der Hauptgrund, wieso bei den meisten Menschen im Land bislang noch keine richtige EM-Stimmung aufgekommen sei. „Ich würde mich freuen, wenn ich noch viel mehr Flaggen an den Häusern sowie Fähnchen an den Autos sehen würde – so ein großer Turnier im eigenen Land kommt schließlich nicht oft vor“, sagt der 46-Jährige.