Internationales Turnier in Büderich Fußball-Stars von morgen kommen nach Meerbusch

Am Eisenbrand in Büderich gibt es am Samstag die möglichen Fußballstars von morgen zu sehen. Die Nachwuchsabteilung von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trägt dort einen internationalen Leistungsvergleich aus, an dem auch die PSV Eindhoven, Standard Lüttich und der FC Kopenhagen teilnehmen. Gastgeber ist der FC Büderich 02, der in der Vergangenheit auch schon Länderspiele verschiedener deutscher Jugend-Nationalmannschaften ausgerichtet hatte.